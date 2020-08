Ana Sofía Henao no descarta volver a generar suspiros en portadas de cuadernos

La reconocida modelo Ana Sofía Henao, quien también hace pinitos como escritora e ilustradora, sorprendió a sus seguidores al revelarles que podría regresar a las portadas de los cuadernos.

Cabe mencionar que la paisa es recordada por los colombianos por sus famosas campañas en las que posaba para una reconocida marca escolar. Además, que hace algunos años debutó como escritora e ilustradora con su primer libro ‘Belinda, princesa de fuego’.

Sin embargo, en esta ocasión se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que en una interacción con sus seguidores, respondió al interrogante de si volvería a sacar cuadernos.

“No sé, me lo han preguntado tanto y me lo piden tanto que a lo mejor sí”, expresó sonriente.

Otro de las preguntas que llamó la atención de los internautas, fue cuando le cuestionaron cómo hacia para conservarse tanto, pues a sus 38 años sigue igual de radiante.

“¿Cómo te conservas tanto? Estás muy hermosa”, a lo que la modelo inicialmente le agradeció a la persona por sus lindas palabras y seguido de esto aseguró: “Sabes que no sé qué sea, pues la verdad me cuido y tengo una vida saludable y muy tranquila, pero creo que la clave está en el amor”.

Actualmente, Ana se encuentra dedicada a su pequeña hija Candelaria, quien ya cumplió su primer año. Además, no deja de sorprender a sus seguidores con algunas campañas de modelaje, pues algunos se atreven a decir que sigue igual o más despampanante que hace algunos años.