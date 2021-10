¿Cuáles cirugías se realizó Andrea Valdiri?

En primer lugar, la barranquillera aseguró que aumentó un tris el tamaño de sus senos por el tamaño de su espalda y la estatura que tiene. Pese a que no se puso prótesis grandes y no se nota este crecimiento, lo hizo más por un tema estético de su imagen.

“Tenía 420, mi amor, en esta cosita bella, deliciosa, pero me coloqué 510, ¿por qué? Porque no quería que me hicieran las te…entonces me aumenté un poquitico, eso no se nota porque yo soy espaldona y soy grandota”, afirmó en otro video, donde posa y muestra su silueta.

De igual manera, Andrea contó que la reducción que se hizo fue en el tamaño de sus glúteos, ya que en el proceso de gestación de su hija, la grasa se acumuló en las caderas e hizo que se expandiera un poco esta zona.

Valdiri señaló que le quitaron parte de la masa de sus piernas, le retocaron el abdomen y la zona de atrás, recibiendo indicaciones sobre los cuidados necesarios. Entre la lista está en los tratamientos en la piel, el ejercicio y la alimentación.