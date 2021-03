Andrea Valdiri, criticada por cuadro creado con su "vello púbico"

De acuerdo con el video que compartió, en el suelo de la habitación está un lienzo con tres círculos de color azul y una parte de este detalle íntimo en la zona inferior. Valdiri afirma que mandará enmarcar esta creación y lo subastará.

“Estoy inspirada, el arte es una cosa que uno no puede entender; estos son los pelos de mi cu%& (parte íntima), desde que quedé embarazada no me he depilado, entonces hice este cuadro, lo voy a enmarcar y a subastar. Amén”, dijo la celebridad en el clip, donde también muestra la paleta de pinturas que implementó.