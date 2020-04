Desde que Andrea Valdiri tuvo una sonada relación con Michael Ortega y, posteriormente, tras el final de este vínculo, la modelo es mencionada constantemente en los medios y, pese a que no se sabe muy bien si actualmente se encuentra en pareja o no, no deja de tener pretendientes, por lo que serían varios los futbolistas a los que les gustaría convertirse en compañeros de esta bella mujer.

Sin embargo, Valdiri tiene claro que no quiere vínculos con hombres que ya tengan una relación y por eso, en medio de sus múltiples publicaciones en las redes sociales, hizo una que llamó la atención de sus seguidores y de la prensa deportiva, pues advirtió a los jugadores que le escriban y estén casados, asegurando que haría públicos sus nombres si es que ellos insistían en 'coquetearle' a través de la red social, Instagram.

"Todos los mlp futbolistas que estén casados y me sigan escribiendo, los voy a boletear por perros viejos", arrancó publicando Valdiri, quien luego publicó un pantallazo de una de estas conversaciones en el que le decían "Estás muy guapa, Valdiri", a lo que ella respondió: "Qué lindo, tienes esposa. Cuánto le falta a tu bebé para que nazca, ahhhh y de paso, ¿ella sabe que me hablas?".

Tras esta publicación, Valdiri mostró toda su molestia respecto a esta situación y fue contundente con su último mensaje respecto a esta situación: "No me jodan la p$%& vida y dejen de ser tan morrongos, valoren a las mujeres que tienen a su lado, ámenlas y desvívanse por ellas, no les hagan daño. Les voy a dar la oportunidad de no joder su matrimonio y compórtense".