Andrea Valdiri habló del final de su matrimonio con Saruma

Una de las noticias que más causó revuelo este 2022 fue el inesperado matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y que ha demostrado que atraviesa uno de los mejores momentos de su relación.

Muestra de eso fue lo unidos que se les vio en la noche de velitas, una de las más bellas tradiciones colombianas que suele unir a las familias y que en el caso de la barranquillera no fue la excepción, pues a través de sus redes sociales, Valdiri mostró algunos momentos que vivió este 7 de diciembre con su esposo y sus carismáticas hijas.

Como ya es costumbre en su familia, la celebración se extendió hasta la madrugada y la bailarina mostró algunas intimidades de la fiesta que vivió en su casa, entre las que destacó a Saruma durmiendo en su habitación, mientras ella expresó que no tenía ganas de irse a dormir.

Sin embargo, lo que llamó la atención entre sus seguidores, fue cuando confesó que su esposo roncaba mucho y que esa es una de las razones por las que se acaban los matrimonios, por lo que ella hasta prefiere dormir en la sala de su casa.

“Todo el mundo me dice ‘Valdiri vente a descansar, busca a Saru’. Por eso es que los matrimonios se acaban. No marica, me quedo en la sala durmiendo”, expresó.

La confesión de Valdiri desató unas cuantas risas entre sus seguidores, pues efectivamente, la bailarina se pasó al sofá a intentar conciliar el sueño. Incluso, algunos dejaron cojosos comentarios sobre los ronquidos de Felipe Saruma.

“Parece camión bajando” “Hay que taparles la nariz y ahogarlos Y se acaba la roncadora” “¿Tan joven y roncando? llévelo a él médico más bien”, escribieron algunos.

No obstante, en la actualidad la pareja se muestra más que feliz y demostrando que su relación, al parecer, va para largo.