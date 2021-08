Andrea Valdiri le contestó con humor a seguidor que la llamó 'boleta'

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido colombianas más reconocidas de las plataformas digitales, no solo por su trabajo con videos gracioso o clips bailando, sino por su particular estilo extravagante en todos sus ámbitos personales. La barranquillera ha marcado una huella con sus atuendos, sus looks y sus icónicos disfraces.

Con el pasar del tiempo, la colombiana mostró la fuerte e imponente personalidad que tiene, defendiéndose de críticas, ataques y comentarios negativos que recibía de algunos usuarios de estas plataformas digitales. Poco a poco fue tomándolo sin problema y le dio un giro divertido con las respuestas que da.

Recientemente, Andrea Valdiri llamó la atención de varios curiosos de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para responderle a una persona que se dirigió de forma grosera a ella en un post que realizó. En esta imagen se ve a la bailarina luciendo un vestido azul con aberturas en los laterales, dejando a la vista sus curvas.

“Qué boleta”, escribió el usuario junto a un emoji de risas.

La creadora de contenidos, y expareja del cantante Lowe León, no perdió oportunidad para ‘coger de parche’ este comentario negativo y sacarle risas a algunos de los curiosos que se percataron de la interacción en la foto.

“No amor, yo no vendo boleta. Te equivocaste de perfil, querida. Te recomiendo tuboleta.com”, escribió la colombiana en el post.

