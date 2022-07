Andrea Valdiri le hará prueba de paternidad a su hija menor

El cantante anunció a través de un video en sus redes sociales que luego de insistirle a la barranquillera, ella por fin accedió a hacerle la prueba de paternidad a Adhara.

“Yo nunca he querido estar lejos de la niña, gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes que yo no soy un mal hombre”, dijo Lowen en compañía de su abogado, refiriéndose a la influencer.

Además de este mensaje, la ex pareja de la bailarina se refirió al papel que está realizando Felipe Saruma con Adhara que hace poco cumplió un año, “yo no me voy a interponer en quien la está criando, por el contrario, pienso que es una persona muy talentosa, no tengo odio ni nada en contra de él, está haciendo un rol increíble y se lo agradezco”.

En este aspecto se recuerda que Andrea Valdiri maneja las cuentas de Instagram de sus dos hijas y hasta hace unos meses publicó que el padre de Adhara es Felipe Saruma.

En ese momento, algunos internautas comenzaron a dudar de quién era el verdadero padre de la niña, pues lo que se sabe es que Andrea terminó con Lowen y al poco tiempo anunció que estaba embarazada y un día antes de que naciera la pequeña, Saruma le pidió a la creadora de contenidos que fueran novios.