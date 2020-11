Andrea Valdiri se pronunció sobre supuesta ruptura amorosa con candentes fotos

Andrea Valdiri se convirtió en centro de algunas noticias en las redes sociales y los medios nacionales debido a una serie de contenidos que compartió semanas atrás, donde envió mensajes que pusieron a más de uno a pensar si se trataba de una ruptura sentimental con su actual pareja.

A pesar de que las especulaciones comenzaron a tomar fuerza en las plataformas digitales, la bailarina no se pronunció al respecto durante los días siguientes, pero sí lo hizo su novio Lowe León, que utilizó su cuenta oficial de Instagram para explicar el distanciamiento con Andrea.

De acuerdo con lo que manifestó, ambos se encontraban lejos del otro debido a compromisos laborales y proyectos personales en los que estaban trabajando. De igual manera, aclaró y recordó que el hecho de que no estén juntos a todo momento, no implica que las cosas estén mal o se acaben.

Sin embargo, pese a la explicación que dio el cantante, Valdiri reapareció en Instagram y dejó a más de uno sin palabras al publicar fotografías junto a su novio, pero con un toque bastante caliente e íntimo.

En las historias de su cuenta oficial, la celebridad compartió una imagen junto a León en su cama. La bailarina aparece desnuda acostada boca abajo, cubriéndose con una sábana y Lowe encima de ella tomando la foto.

En una segunda instantánea, la situación se sube de nivel y se puede observar a ambos artistas acostados en la cama, esta vez Valdiri encima de León; ambos aparentemente desnudos y posando entre las sábanas.

“You make my days different (Tú haces mis días diferentes)”, escribió la colombiana en una de las imágenes, que despertó toda clase de reacciones entre sus seguidores.

Algunas personas se pronunciaron al respecto y no dudaron en comentar acerca de esta clase de contenidos que no respetan su privacidad como pareja, y que se puede prestar para que sean difundidos en otros contextos.

Por el momento, es evidente que Valdiri y su novio se encuentran viviendo un buen momento en la relación, por lo que los rumores de ruptura quedan a un lado.