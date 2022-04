Cabe recordar que hace unos días se había rumorado de un posible embarazo, pero con este video deja claro que no lo está al lucir su silueta.



Las personas no dejaron pasar este detalle en el cuerpo de la bailarina, por lo que aseguraron que la celebridad de redes sociales estaría esperando su tercer hijo y el primero fruto de su amor con Felipe Saruma.



“Vengo notando lo mismo”, “Es cuestión de unos meses”, “Es que se le ve pancita como cuando Adhara”, “No es por nada pero cuando vi la historia lo pensé”, “Sí debe estar embarazada”, entre otras opiniones.



Algunos curiosos aseguraron que no estaba embarazada y que simplemente era cuestión de estar en sus días, maluquera del cuerpo, resultados de la operación o contextura física.