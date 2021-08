Así es como actúa la masonería en Colombia

La Gran Logia Colombiana ( una de las tantas asociaciones en la que se agrupan los masones a nivel mundial), y que lleva cerca de 100 años realizando sus actividades en nuestro país, se prepara para este sábado escoger a lo que sus miembros denominan como "El Gran Maestro".

Esta agrupación que dice promover la igualdad y a la que han pertenecido en otras partes del mundo el ex primer ministro británico Winston Churchill o escritores como Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling y Oscar Wilde, asegura que quien ocupe la posición de "Gran Maestro", tiene bastantes responsabilidades.

El Ingeniero Civil Eric Jussef Cardozo Matta, de quien se dice es un observador ortodoxo del protocolo masón, estudioso y respetuoso del legado intangible representado en el método masónico y quien tiene uno de los mejores perfiles para ocupar esa posición, explica que "dentro de nuestros objetivos está la construcción de mejores seres humanos, el inter-relacionamiento con la sociedad, el fortalecimiento de la fraternidad y la unidad".

Los masónicos, característicos en el planeta por la reserva de sus ceremonias, por ocultar quiénes hacen parte de sus comunidades y por su múltiple simbología en los templos, consideran que el hombre puede alcanzar su realización a través de la Ciencia, la Justicia y el Trabajo.

Distinto a lo que muchas personas creen, La Gran Logia Colombiana aclara que La Masonería no es una asociación benéfica, aunque considere estas prácticas como un deber. No es una religión, ya que no impone a sus miembros una creencia religiosa determinada. Los Masones pueden practicar la religión de su preferencia, con tal que respeten las opiniones de los demás; no es una secta, no proclama ni admite dogmas de ningún tipo, respeta íntegramente las creencias de sus miembros y estos pueden abandonar la Masonería en cualquier momento que lo deseen.

A su turno, Cardozo Matta explica que “la palabra masón proviene del inglés mason y del francés maçon, que significa albañil, un modesto obrero dedicado al oficio de la construcción, surge en todas las civilizaciones como respuesta al desarrollo de los pueblos, un oficio que requiere de cooperación, de esfuerzo colectivo y de trabajo arduo".

“Los objetivos de la Orden Masónica son de público conocimiento, y en ellos no hay asomo de cosa contraria al Estado, la ley, la moral universal, la sociedad o individuo alguno. La masonería en conjunto tiene por principio el respeto al gobierno del lugar en que se desarrolla, por lo que deponer mandatarios o interferir en su elección, está fuera de sus fines", dice.

El ingeniero Cardozo Matta de 49 años de edad de los cuales 17 ha hecho parte de la masonería, explica que las elecciones se realizan cada dos años, ya que la Logia considera que este es un tiempo prudencial para avanzar en el desarrollo de la Orden y él espera poder ocupar este cargo.

"Me he trazado como objetivos, profundizar en el impacto de las buenas políticas que se han implementado en la actual administración, formalizar un mecanismo que permita un alto desarrollo del masón que busca ser mejor persona cada día y por supuesto desarrollar un mecanismo enfocado a proporcionar a la sociedad, herramientas para una mejor toma de decisiones y soluciones que se necesitan para el desarrollo del país” dijo.