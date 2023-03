Aterrador video muestra como supuesto fantasma asusta a tres niños mientras duermen

Un supuesto hecho paranormal tiene asustados a tres hermanos que habitan un apartamento que está ubicado en la ciudad de Utah (Estados Unidos). Pues en un video captado por ellos, se evidencia el susto del que fue víctima uno de los menores, luego de que una extraña presencia botara un juego dentro de la habitación donde se encontraban durmiendo.

Keira Henricksen, quien es la madrastra de los pequeños, fue quien dio a conocer el pequeño clip al diario local MailOnline. La joven dijo que pensó que sus hermanitos se habían puesto a jugar después de que les dijeran que fueran a dormir. Fue así, que, de un momento a otro, escuchó este extraño ruido.

Lea también: Video: Celador se llevó el susto de su vida cuando fue captado hablando con un fantasma

Uno de los menores se alcanzó a despertar por el estruendo de la caja de lejos que fue lanzada al suelo. Allí, se muestra aterrado y lo su única reacción es cubrir su cabeza.

“Yo me enojo con él porque le dije que era hora de acostarse, pero me repetía que no había hecho nada. Dijo ‘eso no lo toqué, lo prometo’", resaltó la mujer sobre este extraño suceso.

Posteriormente, tomó la decisión de ver las cámaras de seguridad, aseverando que estaba segura de que habían sido los niños quienes habían botado las fichas.

“Me asusté, no sabía lo que estaba pasando. Para mí, parecía como si este juego lo hubieran empujado, porque la forma en que cayó fue muy repentina que tocaba presionarla”, narró.

Asimismo, esta joven dice que en varias ocasiones ha escuchado voces al interior del apartamento y cree que los pueden estar observando.

Entre tanto, afirma que las cámaras que hay instaladas en su hogar detectan movimientos dentro de la misma, pero lo que más llama la atención es que “no hay nadie allí, todo es muy extraño”.

Lea también: En video quedó captado el aterrador momento en que una niña habla con un fantasma

Pero lo que más le ha parecido extraño del asunto, es que varias veces ha escuchado a los niños susurrar, pero cuando revisa “ellos están dormidos”.

El padre de los tres pequeños tiene el convencimiento de que debe haber alguna manera de entender lo que pasa con este supuesto fantasma.