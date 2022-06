Aura Cristina Geithner, muy a sus 55 años, enamora a sus fans con foto en bikini

Aura Cristina Geithner, la actriz y modelo colombiana sigue deslumbrando a sus seguidores con su espectacular cuerpo, pues a sus 55 años aún cautiva a sus fans de redes sociales con fotos que dejan “echando baba” a más de uno.

La reconocida actriz que participó en “Eternamente Manuela”, también tiene gran fanaticada a través de Onlyfans, siendo una de las colombianas que más ingresos recibe de esta plataforma, puesto que, sus fotos y videos subidos de tono tienen “enamorados” a los más de 1.000 admiradores que posee en la aplicación.

Lea también: [Video] Anahí llora al hablar de su aparición en concierto de Karol G cantando 'Sálvame'

La también cantante, demostró que no le importa el qué dirán y por medio de su Instagram subió un video que encendió las redes sociales, pues Cristina aparece con un diminuto traje de baño, mientras se encuentra en un jacuzzi tomando una copa y realizando una mímica que decía, “si no crees en el amor a primera vista no hay problema, pues yo vuelvo a pasar al frente tuyo”.

Inmediatamente sus seguidores “cayeron rendidos a sus pies”, y halagaron su belleza por medio de algunos comentarios como: “Demasiada mujer para un solo hombre”, “con ese cuerpazo wow”, “hermosa”.

Le puede interesas: Yina Calderón responde a los críticos de su reality ‘Se armó la gorda’

A pocas horas de ser subido el video, ya lleva 106 mil vistas y más de 200 comentarios.