Aura Cristina Geithner y el candente adelanto de lo que tendrá en OnlyFans

Luego de unos minutos comienza a quitarse el vestido y deja ver algunas ajustadas piezas de lencería que permiten ver que, la actriz de 53 años, todavía tiene un cuerpo bien definido gracias a sus dietas de alimentación y juicio para hacer ejercicio.

"Vamos a tener todo tipo de contenidos, que de alguna manera he ido reforzando en mis redes. Yo soy mujer del entretenimiento, actriz, cantante y modelo, me encantan las cámaras y me enamoran. Estamos pensando en crear contenidos entretenidos para que las personas se enamoren más de Aura Cristina Geithner", manifestó en entrevista con La FM.

Lea también: "No se lo deseo a nadie": Laura Acuña revela que tuvo covid-19

Por otro lado, informó que para los mexicanos la inscripción valdrá 200 pesos. “Y si quieren un saludo personalizado con foto firmada será de 500 pesos”. Por lo tanto, en pesos colombianos la suscripción valdrá cerca de $35.000 y la foto firmada más o menos $88.000.