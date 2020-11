¿Bebé a bordo? Crecen los rumores sobre el embarazo de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se convirtió en una de las influenciadoras más controvertidas y polémicas de redes sociales, debido a algunos contenidos que ha protagonizado. En estas publicaciones se le ha visto peleando, discutiendo, respondiendo a las críticas, realizando diversos bailes y compartiendo un poco de su vida personal.

Recientemente, la bailarina se ubicó en el centro de varios comentarios y reacciones de las plataformas digitales luego de que subiera una serie de videos en un centro médico, recibiendo atención por malestares generales que tenía en su cuerpo.

A pesar de la preocupación de sus fieles seguidores, Valdiri utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar que no se trataba de Covid-19, sino de incomodidades como fiebre y diarrea que le habían dado días atrás.

Lea además: Hombre dejó que una arañita viviera en su casa y terminó siendo una especie gigante

En el post que compartió, Andrea bromeó con su novio, Lowe León, sobre estos malestares y señaló que tenía “unas cositas ahí” que le estaban dando. No obstante, afirmó que se recuperaría y continuaría con la mejor energía en los próximos días.

“Les voy a decir que tengo, amores de mi corazón, yo sé que me están escribiendo, pero tengo un malestar general. No es Covid. Tengo fiebre y diarrea, unas cositas ahí que me están dando, algo normal de la vida cotidiana de la marica”, afirmó en el clip.

No obstante, a pesar de que la bailarina dio un parte de tranquilidad sobre su salud, varios usuarios de la red social especularon que la celebridad está embarazada y se encuentra esperando un hijo con su pareja sentimental.

En una fotografía, que protagoniza con su novio, la artista escribió un mensaje que aumentó las especulaciones sobre este tema.

Vea aquí: Reviven el video del día en que Maradona pudo compartir con Chespirito

“Todavía no saben nuestro secreto”, escribió Valdiri en el pie de foto del post que ya supera 370 mil likes.

“Está preñada”, “¿Tendrán hijos?”, “Van a tener un bebé”, “Está embarazada”, “Fijo tendrán un bebé”, “Créanme, está embarazada”, entre otras opiniones.