En medio de la situación crítica que atraviesa el mundo por culpa del Covid- 19, varias celebridades se han tomado espacios oportunos a través de sus redes sociales para referirse al tema y enviar un mensaje a sus seguidores para luchar contra la emergencia sanitaria y controlar el número de contagios.

En esta ocasión, Belinda fue la encargada de hablar sobre el coronavirus y su familia, ya que tiene algunos allegados en España. En medio de sus palabras, la cantante enfatizó en su abuela, de 87 años, ya que le preocupa su salud al estar vulnerable a los daños de este virus.

Según indicó, su abuelita tiene enfisema pulmonar, además de otras enfermedades, por lo que obviamente le preocupa su estabilidad en medio de tantos casos que se registraron en diferentes ciudades del mundo. En los detalles que dio, algo que la tiene intranquila es pensar que si su familiar se contagiara, sería crítico, ya que por la edad y por el consumo de cigarrillo a lo largo de su vida, podría ser mortal.

Lea también: Le dan palo a Kika Nieto por hablar de una mujer "trozudita" de Tik Tok

“Yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío ‘Pepe’, que también está en una casa de asistencia, donde está con otros viejitos, y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus, y pues es un viejito de 87 años. No solamente estoy preocupada por ellos, sino por la humanidad”, expresó la artista mexicana sobre la situación personal que vive.

Sin embargo, las palabras de la celebridad no quedaron ahí, ya que arremetió contra aquellas personas que se han enfocado en redes sociales a realizar recetas o generar rutinas de ejercicio, pues, aunque no ve mal este contenido, siente que debe existir más reflexión y coherencia con la crisis sanitaria.

“Me parece que no es momento de estar pensando todo el día en ejercicio, de enseñar rutinas, comidas, recetas, o bailes de Tik Tok, o bromas del coronavirus. La gente se ríe y lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. No es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diariamente y nosotros estamos subiendo cosas de risas, de bromas y de juego”, puntualizó Belinda bastante seria.

Lea aquí: "Hay gente demasiado loca", Lina Tejeiro sobre quienes critican actividades de su aislamiento

Por último, la intérprete de ‘Bella traición’ aclaró que no está en contra de estas dinámicas digitales, sino que en su opinión “no hay que exagerar y no hay que subir todos los días lo mismo”, pues para ella este tiempo se puede emplear en reflexiones, nutrirse mental, emocional y espiritualmente.

Es importante recordar que Belinda en estos videos se refirió a la situación que atraviesa México, pues a pesar de que nació en España, gran parte de su vida ha sido en el país latino.