Carilina Cruz habló del complejo que la atormenta y que la lleva a usar filtro en las fotos

Hablar de Carolina Cruz, es dar sinónimos de emprendimiento y liderazgo, algo por lo que se ha destacado la modelo y presentadora, quien a través de sus redes sociales se muestra muy activa, publicando contenido de su diario vivir, algo que ha fascinado a su más de 7 millones de seguidores.

Sin embargo, pese a que últimamente no ha pasado por buenos momentos, por la separación con su expareja el acto Lincoln Palomeque, y algunas dificultades de salud que ha presentado su hijo Salvador. Cruz ha demostrado ser una mujer valiente, que le hace frente a los problemas de la mejor manera posible.

Y por eso, hizo una confesión que sin duda dejó muy sorprendidos a todos sus fans, luego de que admitiera que hay algo de su rostro que no le gusta y por eso acude a usar los filtros de las redes sociales.

Fue así que una cuenta especializada en rastrear la vida de los famosos, logró captar el momento en que la expresentadora del antiguo magazine matutino ‘Muy Buenos Días’, hace una publicación en la que enfatiza la razón por la que suele usar filtro en sus fotografías, ya que todo se debe a unas manchas que tiene en su rostro y que ha sido lo único que no le ha gustado, aclarando que el tema de las arrugas, para ella es irrelevante.

“Cuando me fui a vivir a Miami me comenzaron a salir manchas en mi cara. Creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas”, es el mensaje que dejó la modelo de 42 años, en agradecimiento a unas fotografías que le fueron tomadas para una revista.

A su vez, Carolina Cruz aseveró que se ha hecho diversos tratamientos para poder quitar estas manchas y aunque algunos han hecho que se desvanezcan, no logran irse por completo.