Carla Giraldo deslumbró a sus fans al mostrar su grandes dotes en transparencias

Carla Giraldo se ha caracterizado por ser una de las actrices que más amores y odios genera, pues la ganadora de Masterchef Celebrity dejó muchas críticas por parte del público por su cuestionada actitud. Sin embargo, esto no evitó que se hiciera con el premio por su gran actuación en la cocina.

En los últimos meses, Giraldo también ha sorprendido a muchos, luego de que hiciera nuevamente su aparición en la pantalla chica, mostrando su drástico cambio físico. Recordando que, en el pasado, la ‘lolita’ confesó que no había vuelto a aparecer en producciones debido al problema de peso que tenía.

Lea también: Carla Giraldo lució su nueva figura en diminuto bikini y dejó a más de uno hipnotizado

Asimismo, en medio de una entrevista para un reconocido programa nacional de farándula, Carla Giraldo mencionó que ha luchado constantemente con los estereotipos en televisión, y pese a que ha gozado de una deslumbrante figura, el hecho de no lucir con las medidas que son catalogadas como perfectas, le llegaron a costar su trabajo y estabilidad laboral como actriz.

“En muchas ocasiones me dijeron que no me podían contratar porque estaba gorda”, fue lo dicho por la actriz; aseverando que se ha enfrentado a personas que han sido muy crueles con su aspecto. Inclusive, se atrevió a decir que “han barrido el piso con mi autoestima y por estas razones”.

Estos cuestionamientos quedaron en el pasado, pues en noviembre la actriz sorprendió con su cambio en el que manifestó que pasó de pesar 80 kilos a tan solo 57. Para ese momento, ella contó que hizo la dieta del amor propio y se concentró en “no pensar en el qué dirán, sino en el qué quieres tú como persona”.

Carla Giraldo y la publicación que encendió las redes

Desde su reducción de peso, Carla Giraldo ha mostrado su esbelta figura en redes sociales, y sin duda alguna, ha derretido a sus seguidores con cada de una de sus candentes publicaciones donde ha posado con poca ropa o prendas en transparencias, dejando mucho a la imaginación de sus seguidores.

Lea también: Carla Giraldo, la eterna 'Lolita', desafía políticas de censura en Instagram con candentes fotos

Así lo hizo recientemente para una sesión de fotografía, en la que mostró todo el derroche de sensualidad que lleva, para dejar al descubierto sus grandes atributos. Muchas personas quedaron fascinadas con la publicación que ya suma más de 21.000 likes y cientos de comentarios donde la elogian, no solo por lo que ahora representa, sino también como un gran ejemplo de admiración por tomar decisiones valientes en su vida.