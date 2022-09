Carlos Antonio Vélez: desempolvan fotos del profe cuando volaba en el arco

A pesar de que la Selección Colombia no clasificó al mundial de Catar que se llevará a cabo en el mes de diciembre, hay mucha expectativa por lo que será el estreno del nuevo estratega de la tricolor, Néstor Lorenzo, que tendrá una dura prueba cuando enfrente a sus similares de Guatemala y México.

No obstante, Carlos Antonio Vélez, una vez supo de la convocatoria de Lorenzo para afrontar estos encuentros hizo una fuerte advertencia al entrenador a quien invitó al análisis para no llamar a las ‘figuritas’.

Así las cosas, el profe Vélez, ha sido uno de los más críticos y expectantes por lo que será la nueva era del argentino a cargo de la Selección, donde también ha hecho análisis a lo que es el fútbol local, y mencionó los que pudieron haber estado por el nivel mostrado en la actual liga.

Carlos Antonio Vélez y su faceta como arquero

El comentarista de esta casa radial siempre ha demostrado ser un apasionado por el fútbol, por eso, más allá de sus comentarios, Carlos Antonio, en su juventud, también demostró su talento en el arco.

Fue así, que una serie de fotografías que fueron públicas en Twitter, muestran al profe vestido de cortos, y embarrado -como se jugaba en el barrio- sosteniendo un balón, dejando ver que muchos de sus argumentos también se basan en la experiencia.

Luciendo más joven y con una frondosa cabellera, Carlos Antonio Vélez, mostraba que era un gran fanático del arco, por lo que muchos internautas comenzaron a relacionarlo con la gran afinidad que tiene con su también colega y ex arquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón con el que comparten comentarios durante las transmisiones de los partidos del FPC.