Carmen Villalobos aclaró rumores sobre una supuesta ruptura con Sebastián Caicedo

La pareja reconocida en la farándula colombiana, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, han dado de qué hablar por una supuesta lejanía en su romance.



Durante los últimos días de diciembre de 2021, los esposos no fueron vistos y esto preocupó a los seguidores.

Por lo cual, la actriz que participó en la novela ‘Café, con aroma de mujer’, comentó lo que realmente está sucediendo con su relación.



Villalobos se encontraba en Miami y cuando volvió al país, no se le vio junto a Caicedo. Esto alarmó a los fans y ellos decidieron soltar la pregunta ¿qué está pasando?



Lo que realmente sucedió, fue que a ambos les dio Covid-19 en diferentes momentos. Cuando Sebastián llegó de Miami dio positivo, por lo tanto, del 24 al 31 de diciembre tuvieron que distanciarse.



“Justo Sebastián saliendo del covid, entonces entré yo. A mí no me había dado, pero a Sebas ya y afortunadamente le fue “súper bien”. No les puedo mentir, no han sido días fáciles. Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas”.



Así mismo, indicó que la parte respiratoria no estuvo comprometida, pero sí estuvo con malestar general sin quererse parar de la cama.



Además dijo que “todo ha sido maluco. Yo arrancaba proyecto, pero no he podido arrancar. Afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento, pero no me siento al 100 %”.

Por parte dijo que le pondrán un suero poscovid, “porque el cuerpo queda muy apaleado e inmunológicamente. Tuve días pesados, donde el ánimo está por el piso, nunca he sufrido de depresión, pero estuve baja de nota”.



Finalmente le pidió a Dios que le diera fuerzas para pasar por este proceso.