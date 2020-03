Carmen Villalobos dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales luego de compartir una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde rompió en llanto al contar un triste caso de maltrato animal en el que un perro quedó ciego.

De acuerdo con lo que publicó la famosa actriz en su perfil, el hecho ocurrió en Zipaquirá, Cundinamarca, el pasado viernes, cuando un hombre decidió agredir a un animal solo porque quiso, ocasionándole terribles daños.

Al inicio de los videos, Villalobos mostró su indignación por las personas que siguen maltratando a los animales y enfatizó en que son seres “que están mal del alma, del corazón y de la cabeza”, ya que no hay necesidad de recurrir a estos actos.

“Si a usted no le gustan los animales, le molestan y de verdad le incomodan, es válido. Pero, ¿por qué hacerles daños? ¿por qué maltratarlos?”, expresó Carmen.

“Hace dos días hubo un caso, cerca de Bogotá, de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí. Comenzó a pegarle con las piernas y con las manos, cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro, a tal punto que le sacó los ojos; y no le bastó eso, sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, relató la artista mientras rompía en llanto.

Tras revelar estos detalles, Villalobos contó que el animal se encuentra delicado de salud, pues tiene las costillas rotas, quedó ciego por los golpes, y por culpa del disparo tiene la cabeza llena de hierro.

La actriz aseguró que debido a las heridas del animal intentaron ponerle la inyección para “dormirlo”, pero en ese momento el canino movió su cola y se mostró más activo.

“Él no podía moverse y estaba llorando, y en el momento en el que lo iban a poner a dormir, el perrito se levantó, comenzó a mover su colita, como quien dice: ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron, quiero vivir’”, indicó la protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Por último, la colombiana aseguró que están buscando al responsable de este acto, pues interpondrán la respectiva denuncia para que se tomen medidas correspondientes contra el hombre que maltrató al perrito.

Carmen Villalobos se ha destacado en estas plataformas por su interés en ayudar animales, fundaciones y colaborar con causas similares a estas.

(Vea aquí el video de Carmen Villalobos)