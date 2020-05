¿A Carolina Cruz le molestan los besos de su esposo en televisión?

Días atrás, Carolina Cruz y Alejandra Azcárate se conectaron a través de un Instagram Live en sus cuentas oficiales, y aprovecharon este espacio para compartir con sus seguidores y revelar algunos detalles personales de sus relaciones sentimentales.

En medio de la conversación que tuvieron la presentadora y la actriz, se tocó el tema de los celos y de las posiciones que se adoptaban en los matrimonios cuando las parejas se dedican a un medio artístico como la televisión. En este contexto, Cruz habló de su relación con Lincoln Palomeque y la filosofía de libertad que manejan para que todo esté estable entre los dos.

En primer lugar, Carolina aclaró que ni ella ni su esposo son celosos, ya que esto no va ligado al tipo de personalidad que tienen, además de respetar los espacios que cada uno maneja en su vida. En este punto, la celebridad confirmó que este pensamiento de libertad se acomoda tanto en el ámbito laboral como en el personal.

A pesar de que Cruz es consciente de que este estilo de relación se ha prestado para que existan rumores alrededor de ellos, confía plenamente en su pareja y la estabilidad que tienen desde hace 11 años.

“Soy una mujer de un alma muy libre y, por eso, le doy libertad a la gente. Libertad, dentro del respeto, que es lo que obviamente debe existir en una pareja. A mí me gusta tener mi espacio, no a una persona encima de mí”, explicó la colombiana.

“Por eso, cuando me voy de viaje con mis amigos, me separan; cada tres meses me separan; cada seis meses me embarazan; si no lo ven a uno con el marido, entonces uno está mal, no lo respeta; porque la gente tiene un concepto de la vida de pareja, respetable, pero diferente. Yo siento que uno puede vivir en pareja siendo un alma libre”, agregó sobre los chismes y especulaciones que surgen en redes sociales sobre el contenido que publican.

Tras hablar del estilo que lleva con Palomeque en su relación, Carolina Cruz aprovechó para contarle a Azcárate de las constantes preguntas que recibe de la gente sobre los besos y escenas amorosas que realiza su esposo en producciones de televisión.

“La verdad, yo casi no veo lo que hace Lincoln, o sea, muy poquitas cosas las veo. Uno, porque tampoco me voy a sentar ahí a mirar si fue con lengua o un beso profesional…¡nada que ver! Y pues si lo veo, lo veo, y no tengo ningún problema. Igual, él me cuenta de su trabajo, hablamos mucho, pero no soy una persona celosa y no jodo la vida, porque no me gusta que me jodan la mía”, afirmó la famosa sobre los comentarios que recibe en las plataformas digitales.