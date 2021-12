Carolina Cruz reveló si tendría más hijos

Carolina Cruz ha despertado toda clase de reacciones en redes sociales y algunos medios nacionales, debido a las noticias que salen a la luz sobre su vida personal, el proceso de salud que lleva su pequeño hijo y la relación que sostiene con Lincoln Palomeque. La celebridad no tiene problema con sincerarse y hablar de estos temas, sin revelar mayor detalle sobre lo que vive actualmente.

Recientemente, durante una nueva ronda de preguntas y respuestas en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, los curiosos pudieron saber algunos detalles personales de Cruz y su vida como madre. Varias personas quisieron saber qué tipo de alimentos consumía Salvador, cómo era la relación de hermanos, qué similitudes y diferencias tenían los niños y cómo seguía su hijo menor del proceso médico que llevaba.

No obstante, una persona se interesó por saber si a Carolina Cruz le gustaría tener más hijos, además de Matías y Salvador. La presentadora se sinceró y manifestó que su sueño siempre fue tener tres hijos, pero ya estaba en una etapa en la que no era viable.

“Me arrepentí de no empezar antes porque tendría tres hijos. Amo la maternidad, mis embarazos han sido maravillosos, perfectos y estos dos chiquitines han sido mis maestros de vida. Me quedó faltando uno, pero ya no, con 42 apagada”, dijo la celebridad en las historias de su perfil.

Es importante recordar que Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, antes de su segundo hijo, perdieron un bebé. El proceso fue complicado para quedar en embarazo de nuevo, por lo que tuvieron que recurrir al método in vitro para que naciera el bebé.

