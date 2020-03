Nicolás Arrieta es conocido por ser uno de los youtubers más polémicos de las redes sociales debido a las constantes declaraciones que hace en contra de otros influenciadores digitales. Al respecto, en las últimas horas se conoció de una nueva controversia alrededor de Luisa Fernanda W.

Recientemente, el youtuber les confesó a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram que ganó la tutela que la había interpuesto la paisa por calumnia y daño a su buena imagen. Cabe recordar que, a través de su cuenta de Twitter, Arrieta expuso a Luisa y a otros influencers por supuestamente estafar a sus seguidores promocionando productos que después de pagar jamás llegaban.

A pesar de que Nicolás recientemente dijo que no le asombraría que le interpusieran otra demanda, se mostró enojado al recibir una nueva citación de un juzgado diferente al primero.

“Me pusieron otra tutela por lo mismo, pero en otro juzgado. O sea, porque el juez no falló a su favor no impugnó la tutela, sino que simplemente puso otra tutela por exactamente lo mismo. Vale la pena recordar que el juez anterior le dijo que no podía hacerlo y que es un delito poner una tutela por exactamente lo mismo ¿Cuántas tutelas va a poner? Ya puso dos por exactamente lo mismo, solo que ésta la maquilló con otras palabras”, expresó indignado en su cuenta oficial de Instagram.

Por último, Arrieta aseguró que está molesto porque hay gente de verdad muriéndose y pidiendo medicina y tratamientos a través del recurso de la tutela, y en cambio hay personas que quieren congestionar el sistema judicial con este tipo de acciones judiciales.