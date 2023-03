Científicos producen una albóndiga de “carne” de mamut, ¿se la comería?

Al conocer esta información de estos gigantes animales extintos en la Edad de Hielo, los científicos aprovecharon la información genética para producir "carne de mamut". La empresa encargada de realizar dicho avance fue Vow, empresa australiana que se encarga del cultivo de carne.

"Tenemos que empezar a replantearnos cómo obtenemos nuestros alimentos. Mi mayor esperanza para este proyecto es... que mucha más gente en todo el mundo empiece a escuchar hablar de la carne cultivada", explicó James Ryall, director científico de Vow, a CNN.

El aspecto de dicho "alimento" luce como una albóndiga normal; sin embargo, no está destinada al consumo humano. Por ahora, será puesto en la colección del museo de ciencia y medicina de los Países Bajos, llamado Rijkasmuseum Boerhaave.

El director del programa enfatizó que esta "carne de mamut" no será probada, ya que no existe hace 5.000 millones de años y no se sabe si podría producir algunos problemas a la salud de las personas, por esto no será puesto en venta.