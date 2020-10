Cirujano de Yina Calderón revela duras imágenes de las prótesis que le quitó

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores de redes sociales luego de publicar una serie de videos donde revelaba que había ingresado de nuevo al quirófano para realizarse una nueva cirugía. La joven confirmó que se había retirado las prótesis de sus glúteos luego de presentar algunos problemas en su cuerpo.

Aunque se había rumorado sobre esta decisión, Calderón fue la encargada de contarle a sus fieles fanáticos que había tomado esta decisión por un tema de salud y cuidado, ya que su estilo de vida no le permitía recuperarse de la forma adecuada. Tras retirarse las prótesis, Yina aseguró que no era fácil para ella este cambio, pero que estaba segura que una cola no la hacía más bonita.

Recientemente, el cirujano de la ex protagonista de Nuestra Tele, Carlos Ramos, compartió un video que grabó durante el procedimiento, donde explicó a profundidad las razones por las cuales se decidió quitar el producto y dejar las nalgas al natural.

Según expresó en el clip que publicó Yina en su cuenta oficial de Instagram, a pesar de que todo salió perfecto en la reconstrucción de glúteos que le realizó, el proceso para mantener levantada la cola y no sufrir daños internos no iba acorde con el estilo de vida que llevaba la joven.

El cirujano especificó que dentro de esta mejora positiva la empresaria y DJ debía usar de por vida una faja levanta cola y no bailar o realizar movimientos fuertes en un largo tiempo. Adicional a esto, el especialista señaló que los tejidos y músculos inferiores de los glúteos estaban muy débiles, entonces era peligroso para un futuro.

La colombiana reconoció que fue “terca” y no quiso aceptar la recomendación del médico durante la primera consulta, pues no quería perder las prótesis que le pusieron tiempo atrás. No obstante, Calderón indicó que Ramos publicaría todo el procedimiento que se llevó a cabo y el resultado final.

Yina subió una imagen en medio de su recuperación actual y mostró cómo se veía su cuerpo sin estos implantes en su cola. Varias personas la felicitaron y destacaron que se veía mucho mejor que como lucía antes.