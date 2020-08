Claudia Bahamón confiesa que fue "la sapa del salón" en el colegio

Claudia Bahamón se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la farándula internacional, debido a la extensa trayectoria que ha construido en los medios y el carisma que plasmó en su trabajo en MasterChef Colombia u MasterChef Celebrity.

Aunque en diferentes momentos la presentadora ha revelado detalles de su vida personal y de su pasado, recientemente generó risas y comentarios al contar un poco sobre su vida escolar y las actitudes que tenía en el colegio.

De acuerdo con lo que confesó la celebridad en una entrevista con un programa de entretenimiento nacional, en el colegio solía ser un poco “insoportable”, ya que era “la sapa del salón”. Bahamón contó que de pequeña era quien delataba a sus compañeras de clase cuando no querían hacer las tareas.

Claudia indicó que era la típica niña que les daba quejas a sus profesores cuando las otras estudiantes se ponían de acuerdo entre ellas para no presentar los trabajos que les dejaban. No obstante, la presentadora aseguró que no se sentía orgullosa de esto que vivió y le pedía perdón a sus amigas por estos comportamientos.

“Era insoportable. De verdad que siempre pido perdón cuando cuento esto; les pido perdón a todas mis amigas y les agradezco de verdad que estén conmigo todavía”, afirmó Claudia, enfatizando en que pese a esto que ocurrió en el pasado, sus amigas mantienen una buena amistad con ella,

“Era horrible, yo era supersapa”, agregó la colombiana mientras le aconsejaba a sus seguidores y público que fueran como ella en aquel entonces.

Bahamón señaló en este medio que tal vez estos comportamientos se debían a que estaba llena de “miedos” e inseguridades en este ambiente. Sin embargo, una vez entró a la universidad, entendió que podía alzar su voz para llevar causas en equipo y luchar por sus ideales.

De igual forma, la también modelo expresó la preocupación que le causa que sus hijos sean los “sapos” de clase, ya que por su experiencia no resultó positivo.