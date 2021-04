Clienta asegura que la keratina de Epa Colombia le dañó el cabello

En ese nueva publicación la clienta afirma que no entiende por qué Daneidys se libra de la responsabilidad argumentando que “Quien tiene que darle la garantía es el estilista, tu solo le estás vendiendo el producto que es muy bueno y el estilista tiene que darle la garantía a la clienta. Es que ninguna de las personas que vende tiene que dar garantía, los que tienen que dar garantía son los peluqueros, los estilistas y los que tienen salones de belleza”.

La clienta no quedó nada feliz con esta respuesta y les pidió a los estilistas del país que no compren este producto.

Horas más tarde, Epa Colombia se pronunció públicamente y dijo: “Si usted se aplica el producto en el cabello y lo tiene maltratado, venga aplíquese el botox porque necesitamos recuperar su cabello, recuperarlo e hidratarlo, por qué no me hacen caso. El producto es muy bueno, pero si no lo sabe manejar el estilista venga acérquese a mis peluquerías... que están aprobadas como las mejores de Colombia".