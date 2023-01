Colegio no dejó entrar a la mamá de un alumno por tener la cara tatuada

Vea también: [Fotos] Argentina también ganó en los peores tatuajes: polémicos diseños que dejó la Copa del Mundo

Esta mujer, de 45 años de edad, comenzó a tatuarse desde los 20 años, pero esto se volvió una adicción que la llevó a hacerse un sinfin de diseños en todo su cuerpo. Incluso lleva consigo una máquina de tatuajes.

Esto ha sido un verdadero calvario para ella, ya que incluso asegura que no la contratan para ningún trabajo por esta misma razón: “Me postulé para una vacante de limpieza de sanitarios en el lugar donde vivo y no me contrataron por mis tatuajes”, expresó al Daily Star.