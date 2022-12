Pues solo unos días después de presumir su tatuaje en redes sociales, el joven influencer confiesa que está arrepentido y quiere borrarse lo que se hizo en la cara, pues asegura que su vida ha empeorado desde entonces.

"No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado. Pero, debo confesar que estoy arrepentido. Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso", dijo en un video en sus redes sociales.

Asimismo aseguró que las críticas han sido implacables: "He tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente, dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, para los niños y la juventud (...) Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen. Quiero borrármelo con láser, porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos".

