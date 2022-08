Comediante venezolano se burló por posesión de Petro y dijo que colombianos emigraran a otros países

George Harris es un reconocido comediante venezolano que gracias a su gran talento para las artes escénicas se ha destacado en varios países del mundo. No obstante, recientemente y mientras se encontraba en una presentación en España, habló de uno de los momentos de las noticias internacionales más importantes que se dieron en los últimos días.

Y es que, en medio de su presentación, Harris mencionó lo que fue la ceremonia presidencial de Gustavo Petro que se llevó a cabo el pasado 7 de agosto y que dejó todo tipo de comentarios por parte de la prensa internacional por varios hechos que se dieron durante el evento.

Por eso, en tono burlesco, dio a entender a los asistentes a su show que esa historia ya la había vivido en su país, y que tan solo es cuestión de tiempo para que millones de colombianos comiencen a dejar el país y emigren a diferentes partes del mundo entre los que se encuentra España.

“Van a venir dos millones de colombianos, ustedes no saben eso. Tienen que saber que vienen para acá (España). Si meten 200 personas todos los días de Bogotá a Madrid, en dos años tienes a dos millones de colombianos acá”, dijo el comediante en su show y que el video se ha hecho viral en TikTok.

Asimismo, quiso imitar el acento rolo de las personas oriundas de Bogotá, pero el resultado no fue el esperado, ya que terminó haciendo un tono antioqueño “llegan diciendo Mar**a, nos vinimos para acá porque la situación allá está incontrolable. Yo que soy un rolo de siempre, eso no me parece”, fue lo que dijo Harris, mientras el público hacía un tono burlón y haciendo referencia a lo que sería el gobierno del presidente Petro.

Esto generó todo tipo de comentarios por parte de seguidores colombianos quienes entraron en un fuerte debate en redes sociales, algunos a favor de lo dicho por el comediante y otros en defensa, ya que mencionan que “las cosas serán completamente diferentes en este gobierno”.

El comediante anunció que su próxima presentación se dará el próximo 13 de agosto en la ciudad de Bogotá, donde posteriormente, tendrá una pequeña gira por otros países de Sudamérica.