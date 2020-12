A través de sus redes sociales, la reconocida influenciadora y el cantante de música popular compartieron con sus seguidores fotografías y videos de lo que fue el bautizo de su hijo, Máximo, que llegó a la vida de la joven pareja hace tan solo unos meses.

En la ceremonia participaron como padrinos el cantante de música urbana Maluma y la hermana de la influenciadora, Angie Mejía, que es profesional en psicología y también se dedica a crear contenido en las redes sociales.

Recientemente, se conoció que por poco Maluma no podría ser el padrino de Máximo, debido a que no había cumplido con todos los requisitos que exige la religión católica al no haber realizado la confirmación en su adolescencia. Por fortuna para la pareja, el asunto quedó solucionado, como se puede evidenciar en las fotografías.

La reunión contó con una decoración llamativa y a la vez elegante, digna de la ocasión del primer sacramento católico que recibió el primogénito de la pareja.

En las fotografías, que ya cuentan con más de 573.000 ‘me gusta’ en la cuenta de la 'instagramer', se puede notar que Luisa Fernanda lució un delicado conjunto, mientras que Pipe Bueno vistió completamente de blanco.

Por lo que se pudo notar en el contenido que compartió Luisa W, la reunión contó con invitados del círculo familiar y de amigos cercanos a la pareja, como también con una ambientación musical a cargo del grupo Pasabordo, cantando junto a Pipe Bueno.