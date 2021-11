Con un emocionante video, Adriana Lucía reveló el sexo de sus bebés

Adriana Lucía es noticia por su talento y también por su evidente compromiso social, la artista ha estado presente como una de las voces más potentes del país y también se destacó como una de las famosas con más talento para la cocina al ganar MasterChef Celebrity.

Ahora, está finalizando su segundo embarazo y la sorpresa de gemelos fue algo que nunca se esperó. Incluso, en un post en su cuenta oficial de Instagram escribió: "Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba “mamando gallo” y me reí, pensando que era una broma pero me miró a los ojos y me dijo: “se lo juro por mi mamá que es verdad” y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada."

Ahora, a la espera de la llegada de los bebés que acompañarán a su primer hijo Salvador, la cantante publicó un video musical acompañado de Salvador y su esposo. La canción se llama "Una nueva alegría",

En el video aprovechó para darle una enorme sorpresa a sus seguidores y es que les confesó que está esperando la llegada de dos niñas.