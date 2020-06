Con un sentido mensaje la Liendra reapareció en las redes sociales

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha estado en la mira de sus seguidores desde que protagonizó el pasado 2 de junio un accidente de tránsito en el que salió herido un motociclista.

A pesar de que el youtuber se hizo cargo de todos los gastos del accidente aseguró que se le vino el mundo encima en una semana y que por esta razón se ha mostrado distante de sus redes sociales.

Además, decidió confesarles a sus seguidores a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram por el difícil momento que está viviendo actualmente y su repentina ausencia en redes.

“No nos mintamos que todos sabemos que no estoy pasando por un buen momento en mi vida (…) Liendritas, cuando yo les digo que se me vino el mundo encima yo no me refiero a la gente, me refiero a que un accidente trae muchas cosas. Un accidente es un error que vale dinero, demandas (…) No sé por qué a Dios se le dio por tirarme tantas cosas en una misma semana”, expresó.

La Liendra les aclaró a sus seguidores que él no ha dejado de subir videos por su actual estado emocional, sino que no le ha quedado tiempo ya que todo el día se la pasa haciendo las vueltas del accidente.

“Me levanto a las 8:00 a.m. y regreso a mi casa a las 10:00 p.m. y todos los días han sido así, no tengo tiempo para nada (…) Todo se me vino encima muy rápido y no solo lo del accidente, tampoco me han entregado la camioneta, todo es mucho papeleo”, confesó.

Mauricio en medio de su tristeza le agradeció al cantante Jhonny Rivera, ya que le prestó un carro y gracias a este se ha podido movilizar, pues el accidente ocurrió a dos horas de donde vive.

Por último, les pidió paciencia a sus seguidores ya que primero es Mauricio y luego La Liendra.

A esto se le suma que sus seguidores rumoran que su relación con Luisa Castro llegó a su final, ya que no se volvieron a ver juntos desde que se mudó a la nueva finca. Cabe mencionar, que hasta el momento la pareja no se ha pronunciado.

Sin embargo, un reciente video que compartió Luisa en sus redes sociales fue tomado por los internautas como una indirecta para La Liendra.