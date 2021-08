Britney Spears se ha convertido en una de las celebridades más comentadas de los últimos meses en los medios internacionales, debido a toda la situación legal que atravesó con su padre y la lucha por quitarle el control de su vida como tutor. La cantante se ha sometido a juicios y audiencias donde buscaba libertad total sobre su dinero e imagen artística.

La artista se encuentra atravesando un proceso personal en su vida, donde los cambios son evidentes, su forma de pensar se ha modificado y poco a poco ha llegado a amarse tal y como es. En esta etapa que vive, la cantante se ha mostrado más natural, centrada en sus ideas y con una convicción de aceptarse a ella misma.

Recientemente, la celebridad dejó sin palabras a más de uno luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un carrete de fotos, donde hizo un topless y posó únicamente con botas rojas y panties. Britney Spears publicó este contenido con una finalidad, la cual era referirse al amor propio y al bienestar interno a través de un reflexivo mensaje.

“No chicos, no me operaron los senos en solo una semana, ni estoy embarazada…tengo tetas en estas fotos porque devoré comida. Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel!!! En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer tiene calor y quiere quitarse una capa, no, no estoy hablando en un clup de striptease o una actuación, solo en una escala práctica de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en verano”, escribió la artista en el pie de foto del post.

“Me siento mejor porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera…desnuda, como nací y para mí, mirar hacia atrás y ver mis fotos cuando disparo, es una locura comprobar cómo psicológicamente, verme en mi forma más pura evidencia dolor, heridas…lágrimas”, agregó.

Este mensaje fue aplaudido por los fans de la cantante, quienes resaltaron su cambio y las palabras naturales que usó para referirse a lo que estaba viviendo.