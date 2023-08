Conductor de Uber le donó el riñón a un pasajero: "Creo que Dios debe haberte puesto en mi auto"

“No quería mirarme en el espejo en un futuro y decirme a mí mismo que no había hecho nada por él ni pensar en que otras personas me hayan convencido de no hacer lo que quería, que era donarle el riñón", dijo Letts sobre su noble decisión.

El encuentro en el Uber se produjo el 30 de octubre de 2021 y para inicios del 2022 ya se estaba realizando la cirugía, la cual fue un total éxito.

Alrededor del mes de mayo de 2023, la historia se hizo viral en todo el mundo y conmovió a más de un internauta con este gesto del hombre del Uber que salvó la vida del adulto mayor.

Actualmente, Sumiel Sumiel vive en su hogar con total normalidad y está muy agradecido con el conductor del Uber que sin importarle que era desconocido decidió ayudarle.