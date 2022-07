Conductor del SITP a lo 'Mafe Walker' pidió por sus pasajeros hablando 'alienígeno'

Hace algunas semanas, Mafe Walker se dio a conocer en la farándula nacional e internacional, por su habilidad de hablar idioma alienígena y abrir portales Inter dimensionales. Aunque con el pasar de los días la mujer colombiana se ha enfocado en mostrar al mundo su 'don', muchas personas creen que es mentira e incluso utilizan dicha afirmación para hacer divertidos videos y memes.

Se podría decir que Mafe Walker se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, pues son muy pocas las personas que no han escuchado o visto los extraños sonidos que la mujer hace y que según ella son parte de idioma alíen.

Uniéndose a la tendencia está un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), un hombre que en medio de su jornada laboral se detuvo para hacer un divertido video imitando a Mafe Walker. No obstante, le puso su sello único y narró en idioma alienígena, lo que vive un conductor de servicio público y sus pasajeros.

Al inicio del video el conductor pide a quienes ven el clip cerrar los ojos y repetir después de él algunas palabras, sonidos que imita de Mafe Walker y su idioma alienígena, posteriormente dice una frase conocida de la mujer y prosigue con la historia de su día a día.

"Te vas a colar por detrás. Te cierro la puerta, quedas atrapado me gritas “¡abra la puerta!” (hace sonidos del idioma alienígena). Vas a bajarte, me timbras. Dos veces. Tres veces. Me da rabia, no paro, entonces me gritas: ¿'Me va a llevar a la casa de su madre'? (Hace sonidos del idioma alienígena), me amo, te amo, me encuentras, te encuentro", se escucha decir al conductor en el video.