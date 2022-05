Creadora de “re locos papi, re locos” lanzó canción con The Mills

Karla lucia Cajamarca, más conocida en las redes sociales como Kei Linch, quien se hizo famosa por la canción de “re locos papi re locos”, una modificación del tema de “saoko” de Rosalía, vuelve a ser tendencia, después de que una famosa banda colombiana anunciara una colaboración con la joven artista.

En su cuenta de TikTok cuenta con aproximadamente 480.000 seguidores, donde subió un rap compuesto y creó la canción que la llevó a ser reconocida: “¿Ñero qué hizo?, relocos papi; relocos. Relocos papi; relocos. Relocos papi, yo soy muy mía, yo me transformó, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformó, una repiroba, yo me transformó”.

La parodia fue tan exitosa, que hasta Lina Tejeiro realizó un video imitando lo dicho por Kei Linch. Dada la forma en que la artista consiguió fama, la joven se quejó por medio de otro tema que decía “Me hice una parodia y disqué ñera de la loma, que digan lo que digan, que hablen lo que quieran. Años haciendo rap, de joderme, y tuve que ser payasa para que alguien volteara a verme, que ironía que este país sea así, aquí dedicarse al arte es dedicarse a sufrir”.