Creadora de “re locos papi, re locos” mostró de más en redes sociales

“¿Ñero qué hizo?, relocos papi; relocos. Relocos papi; relocos. Relocos papi, yo soy muy mía, yo me transformó, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformó, una repiroba, yo me transformó”. Durante la pasada campaña presidencial este corillo fue viralizado por influencers e incluso los mismos candidatos.

La frase fue creada por Anarkía Kei Linch o ‘Anarkity’, quien contó que esto nació de una parodia que hizo de la canción ‘Saoko’ de Rosalía. No obstante, la artista no se ha mostrado muy conforme porque los ojos se volcaran a ella solo gracias a la parodia de ‘re locos papi’, y no por su talento artístico.

“Años haciendo rap, bregar y joderme y tuve que ser payasa para que alguien volteara a verme”, expresó en su momento.

La rapera, que participó en la pasada edición del reality Factor X y logró llegar a la final demostrando su gran talento y versatilidad artística, ha demostrado recientemente que su talento va más allá de esa frase viral y que tiene un estilo propio para rapear que ha conquistado cada vez más seguidores. En TikTok tiene más de 850 mil y en Instagram supera los 220 mil seguidores.

Precisamente, en su perfil de Instagram, Anarkía Kei Linch compartió esta semana a una publicación en la que dejó claro que además de su talento para rapear, tiene atributos físicos que dejan embobados a sus seguidores.

Publicó dos fotografías en las que deja ver su característico cabello azul y naranja, dejando ver su figura utilizando apenas ropa interior. A continuación las fotografías: