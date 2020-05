Critican a la hija de Diomedes Díaz por maquillarse estando de luto

Betsy Liliana Díaz González, mejor conocida como Lily Díaz, ha sido tendencia en las redes sociales debido a que fue atacada por varios internautas por subir a sus historias el resultado de un colorido maquillaje que acababa de realizarse.

Los seguidores criticaron el hecho de que su hermano no había cumplido ni un mes de muerto y ya estaba compartiendo este tipo de contenidos.

Cabe recordar que Moisés Díaz, uno de los hijos del cantante Diomedes Díaz, falleció en un grave accidente de tránsito que, según las autoridades, se debió por al exceso de velocidad, algo que llevó al joven a perder el control del auto y terminar estrellándose de frente contra un poste de energía.

Por esta razón, la barranquillera no pasó por alto los numerosos comentarios que recibió y decidió dar una contundente respuesta.

“Recibo en mi corazón solo comentarios positivos, creo que soy lo suficientemente transparente con ustedes como para mostrarle mi intimidad en este momento de mi vida, me maquillé hoy porque eso distrae mi mente, no quiere decir que no ame a mi hermano o que no este triste”, resaltó.

Lily además expresó: “No crean en los shows llorando, yo no necesito salir a llorar a mi hermano por redes sociales para llamar la atención... respeten y no coman de todo lo que ven en redes”.