Cuarentena para todos: Kendall Jenner reveló cómo lleva el aislamiento

Esto al parecer provocó diferentes reacciones entre sus seguidores, y algunos de ellos no dudaron en cuestionarla sobre si estaba respetando la cuarentena. Posteriormente, la modelo de 24 años de edad decidió aprovechar el comentario de una usuaria para dejar en claro que su aislamiento va muy en serio.

"¡Por supuesto que estoy en casa! Tomo esta cuarentena en serio, pero tampoco es una mala idea tomar un poco de aire fresco siempre y cuando se mantenga a una distancia segura de los demás y siga todas las pautas. Que todos se mantengan saludables", escribió Jenner en su cuenta de Twitter.

of course i’m staying home!! taking this quarantine v seriously... but also not a bad idea to get some fresh air as long as you keep a safe distance from others and follow all guidelines :) everyone stay healthy ❤️❤️ https://t.co/Eag62A7eNV