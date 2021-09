Dani Duke denuncia ser víctima de extorsión por fotos íntimas

Daniela Duque, más conocida como Dani Duke, es una influencer y maquilladora colombiana que mantiene una relación con el creador de contenido Mauricio Gómez, reconocido como La Liendra en redes sociales.

Se ha caracterizado por su contenido, donde muestra su estilo de vida, hace tutoriales de maquillaje y también por su belleza, ya que esta paisa es una de las mujeres más bellas de Instagram.

Puede leer: Luisa Fernanda W habló sobre un "asqueroso" momento que vivió grabando un video

Sin embargo, no todo es felicidad y es que hace pocas horas, por medio de sus redes sociales decidió denunciar un intento de extorsión que sufrió desde esta mañana, cuando a su correo electrónico llegó un email que decía: "Mi amor no busque más el iPad que como que ya apareció y también estas fotos. Si quiere me escribe cuadramos o usted me dice porque están melas pa Telegram".

A raíz de esto, Dani le dijo a sus seguidores que estas fotos fueron hechas para un proyecto de una página web de contenido exclusivo que planeaba lanzar dentro de un mes. No obstante, hace unos días su iPad había desaparecido de su hogar, quien lo robó tiene acceso a estas imágenes y quizo sacar provecho de esto y amenazarla con publicarlas.

Le puede interesar: Angélica Blandón mostró de más cuando intentaba posar para sensuales fotos

La influencer decidió apartarse de ese 'juego' y anunció que dentro de 24 horas su página estará disponible, aunque no está 100% lista.

Duke también dijo que esta noticia la tiene muy baja de nota y que le da "asco" la gente que es capaz de hacer esto. Sin embargo, que espera que sus seguidores acepten y aprecien esta nueva faceta suya, donde demostrará su lado más sexy.