Dani Duke, novia de La Liendra, respondió a mensajes ofensivos en redes sociales

Dani Duke ha sido centro de comentarios y críticas en redes sociales por la actual relación sentimental que sostiene con Mauricio Gómez, conocido en este escenario virtual como La Liendra. La joven ha recibido cuestionamientos sobre su amor, las publicaciones íntimas que suelen realizar y las imágenes que sube a sus perfiles.

Sin embargo, días atrás, la paisa se robó la atención de los curiosos de Instagram, tras compartir una serie de videos de su nueva y gigantesca casa, la cual está en proceso de remodelación y adaptación para poder mudarse. Este lugar tendrá zonas para invitados, una oficina privada para grabar contenidos, un jacuzzi, un armario muy amplio y algunos comedores en las terrazas.

No obstante, los cambios ayudarán a darle el estilo personal de la creadora de contenido, prevaleciendo el blanco y los tonos claros en la pintura de la residencia. Los detalles, la decoración y los acabados serán elegidos por ella y un equipo de trabajo.

Recientemente, Dani Duke llamó la atención de sus fieles seguidores de su cuenta oficial de la red social, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en las historias. La maquilladora no dudó en sincerarse y contestar toda clase de comentarios que le llegaban.

Una de las preguntas estaba enfocada en saber si le incomodaba que algunas personas le dijeran que no les parecía “hermosa”. Dani se mostró relajada con la interrogante y le metió picante a la respuesta.

“¿Te incomoda que te digan que no eres hermosa?”, preguntó el usuario.

“La verdad no me incomoda. Yo digo que uno no le tiene que gustar a todo mundo, porque para eso son los gustos. El caviar no es para todos, sino para los paladares exquisitos”, dijo Duke en un video.

Algunos seguidores reaccionaron a esta respuesta y destacaron lo guapa y hermosa que era la influencer, mientras otros se burlaron por la comparación que hizo.