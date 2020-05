Daniela Legarda confiesa el deseo que tiene de ser mamá

Daniela Legarda, la hermana menor del fallecido cantante Fabio Legarda, se ha mostrado más interactiva que nunca a través de sus redes sociales debido a la cuarentena que se vive en el mundo para evitar la propagación del coronavirus.

La influencer, en medio de su aislamiento, ha realizado varias transmisiones en vivo para responderles algunas inquietudes a sus seguidores.

Uno de los interrogantes que le hicieron a la youtuber era si en sus planes estaba ser mamá.

“Claro que sí, yo amo los niños y me encantaría tener bebés, pero no quiero tener hijos solo por tener. Primero quiero enfocarme en mi carrera. No me gustaría tenerlo ahora mismo porque estoy súper enfocada en mi trabajo”, aseguró.

Y continuó explicándole a sus seguidores que aún no es el momento porque se encuentra viajando por diferentes partes. Además, cree que es muy joven para ser mamá.

“Soy una bebé, no puedo tener todavía... y no tengo novio, entonces de dónde voy a sacar un hijo. Tampoco soy la Virgen María”, expresó en medio de risas.

Otro detalle que llamó la atención de los internautas, fue que la influenciadora confesó que actualmente está escribiendo un libro sobre su vida y que por esta razón se ha mostrado un poco distante de las redes los fines de semana.

“Estoy escribiendo un libro sobre mi vida. Ahí hablo sobre la depresión, la ansiedad y todas las cosas por la que he pasado para ser la persona que soy hoy. La verdad estoy abriendo mi alma y mi corazón de una manera que ustedes nunca han visto”, añadió.

Por último, expresó a sus seguidores que será muy personal. Además, que encontraran algunas de las conversaciones que ha tenido con Dios y su hermano Legarda después de que falleció.