Daniella Álvarez canceló una entrevista con Yina Calderón y ella le envió un mensaje

Yina Calderón fue centro de comentarios semanas atrás luego de realizarse una reconstrucción de glúteos para estabilizar la piel de su cola y sanar los daños causados por los biopolímeros. Sin embargo, por culpa de una serie de dolores en su cuerpo, la joven decidió retirarse las prótesis de su cola de forma definitiva.

Aunque este cambio se dio por una recomendación médica, la colombiana aceptó que su ritmo de vida no le permite tener la recuperación necesaria y seguir al pie de la letra los cuidados importantes. Muchas personas halagaron a Calderón por esta transformación y por lucir su cola al natural.

No obstante, recientemente, Yina llamó la atención de sus seguidores de redes sociales luego de anunciar que realizaría una entrevista importante para ella a través de La KW. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 contó que su invitada en esta ocasión sería Daniella Álvarez.

Lea también: Maluma habla de su debut como actor con la película 'Marry Me'

La empresaria de fajas se mostró emocionada por la entrevista, ya que siente una gran admiración por la ex Señorita Colombia y el proceso personal que ha llevado en todo este tiempo. La joven señaló que este diálogo sería sobre la trayectoria artística de Álvarez y la situación con su salud.

Sin embargo, pese a que muchos usuarios de Instagram se mostraron emocionados por este espacio, Yina Calderón anunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que ya no habría entrevista, pues Daniella y su mánager habían cancelado.

La exprotagonista, que se mostró desilusionada por esta situación, expresó su opinión al respecto y aseguró que Álvarez canceló el espacio cuando se enteró que sería ella la encargada de conducir la entrevista por Instagram Live.

Le puede interesar: Chris Pratt es víctima de bullying en redes sociales y Avengers lo defiende

“Ella había aceptado obviamente, tenía otras entrevistas por la página, pero fue la mía la que canceló. Llamó su mánager y canceló conmigo, tal vez, por el hecho de que sea yo quien la iba a entrevistarla”, indicó Yina en un pequeño video.

Adicional a esto, Calderón enfatizó en que siempre ha considerado a Daniella un ejemplo de superación, por lo que su única intención era hablar de su vida y su proceso médico actual. En este video, la colombiana envió un mensaje a la modelo y le pidió que no la juzgue sin conocerla.

“Ella no me conoce, tal vez se está dejando llevar por lo que dice la gente o lo que piensan, pero no hay ningún problema de mi parte”, dijo la joven.

Por su parte, La KW publicó en su perfil un comunicado oficial donde expresó las circunstancias que llevaron a Álvarez a cancelar la entrevista, entre las que se mencionaban motivos médicos. No obstante, la página aseguró que el equipo de la exreina no quiso reprogramar el diálogo, por lo que se disculparon con los seguidores.



Algunas personas criticaron a la exreina por este hecho, ya que consideraron que no era humilde y era bastante "prejuiciosa". Otros usuarios le dieron palo a Yina Calderón y manifestaron su descontento al ver que ella se estaba victimizando.

Por el momento Daniella Álvarez no se ha pronunciado sobre estos comentarios.