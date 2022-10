Por medio de redes sociales, los usuarios han compartido diferentes momentos divertidos y en ocasiones un poco descarados. Uno de ellos, tuvo que ver con una mujer que apareció en pleno concierto diciéndole mentiras a su novio para poder pegarse una escapadita, sin embargo, los otros asistentes no dejaron que su mentira prosperara.

El hecho sucedió durante el pasado fin de semana en Guadalajara, México, cuando los usuarios grabaron el chat de una mujer que le estaba escribiendo a su novio a través de WhatsApp.

En el inicio se puede ver que su novio le hace un reclamo porque no le contestaba el celular, "¿Por qué no contestas? Hey, como siempre", escribió el personaje que estaba guardado en su celular como, inútil.

Posteriormente, la mujer le quiere explicar lo sucedido por medio de una mentira, pues durante el evento le respondió, “amor, me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5", escribió en su chat.

El curioso momento no pasó desapercibido por los internautas, ya que el video tiene actualmente más de 23 millones de reproducciones.

Por otro lado, los usuarios comentaron al respecto; “todas mienten”, “porque son así? tan fácil que es decir ya no estoy a gusto, bye...”, “jajaja como lo tiene agregado”, entre otros comentarios criticando el hecho y burlándose por lo sucedido.