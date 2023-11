Despiden a mujer por grabar video quejándose de su trabajo

¿Cuál fue la justificación de su despido?

Al generar gran popularidad en redes sociales, la mujer publicó otro video en redes sociales explicando las razones que le dieron para su despido.

Inició diciendo que llegó a su lugar de trabajo como de costumbre y ya en medio de sus labores, el equipo de recursos humanos la llamó para notificarle de su despido, pues se habían enterado de que estaba inconforme con las tareas laborales que realizaba.

"El otro día fui a trabajar a hacer mi jornada de 8 horitas y media y oh sorpresa, me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amiga con una verborrea impresionante, para decirme lo que todos veníamos sospechando desde que subí cierto bidelto a cierta plataforma, y me dicen: 'Entendemos que no estás gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y por eso necesitaba que en ese momento yo dejase de trabajar", mencionó en el video.

Pese al panorama, la mujer se mostró tranquila, pues esta fue una buena noticia para su salud mental.

"Tranquila, amor, me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera. Estoy desempleada, buena noticia para mi salud mental y mala noticia para mi cuenta bancaria", destacó.