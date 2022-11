Después de alza de la divisa: Hombre le regaló un ramo de dólares a su novia

Una sorprendente sorpresa recibió una hermosa modelo paraguaya llamada Pamela Ruíz, quien a través de redes sociales presumió el ostentoso regalo que le dio su novio y que trata de una lujosa camioneta. Pero lo que más llamó la atención es que su novio, quien es un exitoso empresario, también le dio un ramo lleno de billetes de 100 dólares, un buen dinero teniendo en cuenta la subida del dólar a nivel mundial.

Esta mujer muy emocionada por los detalles que recibió, comentó que su prometido le dio el regalo anticipado de aniversario, ya que únicamente hasta el próximo mes de diciembre van a cumplir un año desde que tomaron la decisión de estar juntos.

Lea también: El dólar: 'influencer' entre las monedas del mundo

2Me adelantaron la sorpresa y el regalo por un año de relación, en diciembre recién cumplimos. Cada vez me sorprende más lo comprometido que está conmigo. Estoy muy feliz y agradecida con Dios por haberme mandado un hombre que me respeta, me cuida y ama con tanto compromiso”, escribió la mujer en la publicación donde se le observa posando con sus nuevos regalos.

Entre tanto, el ramo de billetes contenía en total 2.000 dólares, lo que equivale a más de 10 millones de pesos, mientras que el vehículo es una camioneta de alta gama y recién salida al mercado donde su valor data de más de 48.000 dólares, lo que significan $240.000.000 millones.

Estas excentricidades trajeron la reacción de muchos internautas quienes mostraron su “envidia” por estos lujos que recibió e inclusive aprovecharon la oportunidad para pedirle consejos sobre cómo hacer para tener poder conquistar una persona así. No obstante, esta no es la primera vez que la mujer recibe esta clase de regalos.

Lea también: Así se mueve el dólar en las casas de cambio

La modelo, también aprovecho para lucir el terreno de más de 200 hectáreas junto con todo el ganado que le hizo como regalo su enamorado.