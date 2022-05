Diana Celis le habría sido infiel a Epa Colombia ¿Por eso terminaron?

Epa Colombia y Diana Celis recientemente terminaron de aproximadamente seis años. Durante ese tiempo la pareja se veía muy feliz, sin embargo, la llama poco a poco se fue acabando y le dieron fin a relación a comienzo de este 2022.



Tiempo después se rumoró de un posible amor con la deportista uruguaya, Camila Baccaro. En el video se ve a las dos jóvenes bailando una canción de reguetón, mientras Celis repetía parte de la letra.

Pese a que ninguna de las dos tuvo acercamientos y simplemente grabaron el video como amigas, muchos quisieron felicitar a Diana por darse una nueva oportunidad en el amor, además de asegurar que se lo merecía por lo que vivió con Epa Colombia.



Ahora bien, la vendedora de keratinas también decidió darse la oportunidad con Karol Samantha, una vieja amiga del colegio con la que se ha dejado ver en varios eventos de algunas celebridades.



A pesar de estar muy bien con ella, decidió hablar sobre un evento por el que ella se quería morir.



Epa Colombia reveló una supuesta infidelidad por parte de la deportista, Diana Celis, quien la habría engañado cuando el Invima le quitó una gran suma de dinero.



“Hace un año y medio, Invima me quitó más de 500 millones, mi plata estaba en 800 y me quedaron como 300 millones. A mí me dio reduro y me quería morir. Entonces fui a tomar fotos y videos y mi celular se apagó, amor, se apagó porque ese era el mismo celular con el que yo respondía para las keratinas”, así relató la influencer.



Minutos después el mundo se le derrumbaría por un mensaje que vio.



Daneidy Barrera Rojas aseguró que le pidió prestado el celular a su pareja de ese entonces, Diana Celis. Cuando ella le entregó el aparato electrónico, le llegó un mensaje en el que decía “La pase muy bien esta mañana, Dios te bendiga. La pasamos muy bien’.



Ella aseguró que se quería morir porque, primero había perdido su plata y luego se entera del engaño.

La respuesta de Celis la dejó más fría aún “Pero no hicimos nada, es que tú no me hablabas y me descuidabas”. A lo que Epa dijo “es que me la pasaba trabajando, amor”.



A pesar de esta triste historia, la empresaria está muy feliz con su novia, Karol Samantha.