Diva Jessurum rechazó respetuosamente la propuesta del hombre que le ofreció ser donante de esperma

“¿Te gustaría que te donara el espermatozoide para ser madre in vitro?”, preguntó el usuario en la casilla.

Diva Jessurum aprovechó esta pregunta para responderla a través de una foto y, de la manera más respetuosa, rechazar la propuesta, ya que está interesada en convertirse en madre en esta etapa de su vida.

“Gracias, muy lindo detalle. Un tiempo si quise tener hijos, pero ya no. Estoy súper feliz así y agradecida por no tener hijos”, escribió la presentadora al inicio del texto.

“Varias personas me han ofrecido y la respuesta es la misma: Gracias, pero no, gracias. No me cambio por nadie!!! Es un regalo de Dios saber que cuento con ese apoyo, pero no, gracias”, agregó en esta respuesta que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Algunas personas aseguraron que esta clase de comentarios son innecesarios y abusivos, ya que Diva ha afirmado que no desea ser madre por elección.