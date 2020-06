¿Dónde está el gato? El nuevo reto en viral que se toma internet

No cabe duda que los gatos son animales misteriosos que tienen una elegancia y una especie de sentido de la dignidad que los hace muy especiales, aunque son queridos por algunos y odiados por otros, ciertamente en el mundo del internet gozan de una enorme popularidad, justamente como lo demostró el último reto viral donde son protagonistas.

Todo empezó porque la editora de planificación de la radio neoyorquina WNYC, Kate Hinds, decidió compartir una foto desde su cuenta de Twitter de su librería, que está rodeada de objetos y libros coloridos. En el lugar hay un intruso escondido, ¿dónde está el gato? El reto es encontrar al felino que se encuentra en alguna parte de la imagen.

Today in find the cat pic.twitter.com/P6soGOv8k1

Ya que los gatos tienen una capacidad de camuflaje que es innata en estos y que les permite fusionarse con los panoramas y los paisajes de maneras diversas, les es muy fácil cumplir con este reto. Por esta razón, generalmente cuando duermen buscan camuflarse de tal manera que no sean tan fáciles de encontrar.

Después de que se conoció esta publicación que se viralzó en pocos minutos, algunos seguidores decidieron tomar sus propias fotografías de sus gatos camuflados. Algunas se convirtieron en auténticos acertijos de búsqueda y otras en simple burla por las redes sociales.

Jake wanted to play too, plz don’t ruin this for him pic.twitter.com/qQKZyuTvHH